Superguidatv.it - Canary Black, la recensione dell’action-movie (no spoiler)

Leggi tutto su Superguidatv.it

Avery Graves è un’agente segreta che lavora per il governo degli Stati Uniti, considerata la migliore del suo campo, nonché “figlia d’arte”. Il suo capo è il direttore della CIA Jarvis, che ha collaborato con suo padre per anni e per questo prova un profondo affetto nei suoi confronti, avendola seguita passo passo sin dalle sue prime missioni. La protagonista diè sposata con David, che lavora per Medici senza Frontiere ed è all’oscuro dei suoi incarichi più pericolosi. Di ritorno da una missione a Tokyo, spera finalmente di potersi riposare un po’ ma si trova alle prese con una situazione imprevista: quando suo marito viene rapito da una misteriosa organizzazione, Avery è vittima di ricatto ed è costretta a tradire il governo americano se spera di rivedere il compagno ancora vivo.