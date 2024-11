Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Juventus, grandi conferme in arrivo

Leggi tutto su Metropolitanmagazine.it

In attesa di capire come andrà a finire la questione legata al rinnovo di contratto di Vlahovic – ancora fermo – Giuntoli sta provando comunque a pianificare le prossime mosse. Tra queste, c’è sicuramente anche quella che dovrebbe portare il club bianconero a scegliere un rinforzo che possa arrivare il prima possibile a dare una mano lì davanti, senza caricare di tutto il peso Dusan che fa quel che può. Ed è per questo che ultimamente è circolata – spesso – una voce che porta a Zirkzee su cui arrivano aggiornamenti molto pesanti. Laattualmente non ha i soldi per comprarlo, ma il calciatore pare totalmente fuori dal progetto del Manchester United che pure con il nuovo allenatore, sembra puntare su altri nomi. Allo stesso tempo, lo United, potrebbe però aprire ad un prestito di 6 mesi che può aiutare a far chiarezza. Dando la possibilità al calciatore di riscattarsi e – allo stesso tempo – a Giuntoli di prendere tempo.