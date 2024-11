Oasport.it - Calcio femminile, le migliori italiane dell’ottava giornata di Serie A: gioia Pastrenge, la prima volta di Giraldi

Va in archivio un turno importantissimo per laA 2024-2025 di. In occasioneabbiamo assistito infatti alla fondamentale vittoria della Fiorentina ai danni dell’Inter. Un successo che consente alla Viola di rimanere in scia alla capolista Juve, al momento leader con una lunghezza di vantaggio dopo aver sconfitto in esterna il Napoli. Vincono anche le Campionesse d’Italia della Roma, autrici di una manita ai danni della Sampdoria. Ma quali sono state le giocatriciche si sono distinte maggiormente?: LEDELLA SESTADIA ASTRID(COMO) – Lanon si scorda mai. L’estremo difensore della compagine comasca ha infatti effettuato la suaparata sudi rigore inA. Una grande prodezza, arrivata nella sfida contro la Lazio quando le lombarde si trovavano in vantaggio di 0-1.