Lanazione.it - Calcio. Eccellenza. Tre vittorie per le pisane

Leggi tutto su Lanazione.it

Pisa 4 novembre 2024 – Nona giornata importante Ingirone A per le squadre. Sono arrivate tre: quella del Cenaia sul Castelnuovo Garfagnana, quella dei Mobilieri Ponsacco a Montespertoli, e quella del Fratres Perignano nel derby contro la Cuoiopelli sconfitta. Il Cenaia è secondo in classifica con diciannove punti, quattro in meno della capolista Camaiore. La squadra di mister Sena va sotto 0 – 1 con gli ospiti in vantaggio con una rete di Casci, ma nella ripresa la reazione è devastante ed arriva un poker di reti (4 – 1). Prima pareggia il solito Neri, poi il sorpasso è opera di Pecchia, infine Canessa e poi Apolloni chiudono il trionfo arancioneroverde. Ecco il tabellino. Cenaia: Baglini, Rossi, Goretti, Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Puccini, Canessa, Neri F., Apolloni.