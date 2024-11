Ilrestodelcarlino.it - Brutta, sporca e cattiva. Ma la Vuelle riparte

Carpegna Prosciutto 67 Gruppo Mascio 65 CARPEGNA PROSCIUTTO : Cornis ne, Maretto 3, Parrillo 2, Imbrò 6, De Laurentiis 6, King 15, Bucarelli 5, Lombardi 3, Zanotti 2, Ahmad 25. All. Leka. GRUPPO MASCIO ORZINUOVI: Loro, Vencato 11, Williams 13, Bertini 6, Devoe 3, Costi 7, Bogliardi, Guariglia 3, Moretti 9, Pepe 13. All. Ciani. Arbitri: Salustri, Cassina e Barbieri. Parziali: 18-21, 37-38, 52-48. Tiri liberi: Pesaro 10/12, Orzinuovi 14/22. Tiri da 3 punti: Pesaro 7/27, Orzinuovi 7/27. Rimbalzi: Pesaro 34, Orzinuovi 46. Usciti per falli: De Laurentiis. Spettatori: 3.925. Non ci si può esaltare per una vittoria del genere, questo è chiaro a tutti. Ma dopo 4 ko di fila era essenziale togliere un po’ di nuvole nere da quest’orizzonte per provare ad essere meglio di così. E l’unico modo conosciuto per sgombrare la testa è vincere.