Basket, Trento e Venezia chiamate a vincere in EuroCup

Si disputa tra domani e mercoledì la settima giornata dell’die in campo scenderanno il Dolomiti Energiae la Umana Reyer, con i trentini impegnati (forse) in casa contro lo Joventud Badalona, mentre ini saranno impegnati sul campo neutro della Samokov Arena in Bulgaria contro l’Hapoel Gerusalemme.arriva all’appuntamento con un 6-0 in campionato e il netto 91-57 inflitto all’Olimpia Milano, ma in Europa la squadra di Paolo Galbiati ha bisogno in una vittoria per risalire la classifica, con lo score che attualmente è di 2 vittorie e 4 sconfitte. Stessa situazione per lo Joventud Badalona e, dunque, sfida spareggio per avvicinare la zona qualificazione in. Se si giocherà, perché la tragica situazione in Spagna mette in forte dubbio la trasferta della squadra e il match potrebbe venir rinviato, con il team bloccato a Barcellona per il forte maltempo.