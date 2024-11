Iltempo.it - Altro che TeleMeloni: in Rai ecco i TeleSoloni. Fango di Report sulla sorella di Giuli

, pur di inchiodare il governo, se la prende con ladel ministro della Cultura Antonella, accusandola di lavorare nel weekend per Fratelli d'Italia e Arianna Meloni, sebbene fosse dipendente della Camera e quindi incompatibile per quel ruolo. Peccato, però, che quella che doveva essere l'anticipazione di un grande scoop, alla fine, si è rivelata l'ennesimo buco nell'acqua, anzi peggio. Ha rappresentato l'entrata a gamba tesa di una mala politica nella vita privata di un genitore-lavoratore che sfrutta ogni momento libero al fine di aiutare il figlio in difficoltà .