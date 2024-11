Secoloditalia.it - Trento, gattina fatta esplodere con un petardo in bocca la notte di Halloween. “Perché tanta crudeltà?”

“Questa è, o meglio, era la mia Micia dato che ieri, serata di, è stata per lei fatale. Non si è trattato di un’incidente bensì di un orrore compiuto da un gruppo di ragazzi che per divertirsi han ben pensato di accenderle unin. Come si può arrivare a tanto? È stata poi trovata da dei ragazzini, gli stessi che poco prima l’avevano vista e persino coccolata data la sua infinita dolcezza”, scrive Desy Cima sulla pagina Fb di “Sei di Storo se”, creata dalla comunità del paesino vicino. “Scrivo queste parole per denunciare ciò che è successo e per far sapere a tutti fin dove può spingersi laumana. Questi episodi, che spesso ci sembrano distanti e quasi irreali, succedono anche nei nostri piccoli paesi, lì dove pensiamo di essere al sicuro.