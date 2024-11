Formiche.net - Taiwan e l’Interpol. Perché l’esclusione ostacola la lotta globale al crimine

Leggi tutto su Formiche.net

“La criminalità transnazionale è un problemache richiede una soluzione”, ha detto Jürgen Stock, Segretario Generale uscente del, in un’intervista con cui ha affiato il suo lascito in esclusiva a “Situation Report” di Foreign Policy. “Non si possono combattere questi crimini semplicemente rafforzando le frontiere. Serve uno scambio di informazioni a livello nazionale, regionale e”. In un mondo dove le reti criminali superano agilmente i confini, la collaborazione internazionale e la condivisione tempestiva di dati sono essenziali per proteggere le comunità.