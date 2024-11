Swiatek-Krejcikova oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Finals Riyadh 2024

Leggi tutto su Sportface.it

Igase la vedràcontro Barboranel primo match del Gruppo Orange alle WTAsul veloce indoor di(Arabia Saudita). Assente dagli US Open e dopo aver anche annunciato un cambio di guida tecnica, Igasi presenta alleda numero due al mondo in seguito al sorpasso effettuato nelle scorse settimane da Aryna Sabalenka. Sarà quindi interessante seguire il ritorno in campo della polacca, a maggior ragione contro una giocatrice che in passato ha dimostrato di poterla mettere in difficoltà, in particolare sui campi veloci., che a dire il vero in questoha combinato veramente poco ad eccezione del trionfoa a Wimbledon, ha infatti sconfittosia sul cemento indoor di Ostrava nel 2022 che sui campi outdoor di Dubai lo scorso anno.