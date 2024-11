Ilgiorno.it - Sono le donne il popolo più perseguitato

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Maria Rita Parsi ?essuno tocchi Caino!” se, per gelosia, uccide Abele. Ma molti - se non tutti! - dovremmo sentirci indirettamente responsabili, in merito all’ennesima “deficienza-inefficienza” che ha impedito a chi, forse, avrebbe potuto farlo, di intervenire, in tempo. E, così, salvare Aurora! Poiché ben si conoscevano la gelosia di Caino, i suoi comportamenti aggressivi. Non a caso M.C.S, quel piacentino quindicenne, oggi rinchiuso nel carcere per i minori, ha potuto manifestare, fino al limite estremo, il suo grave disagio psicologico senza altro preventivo intervento familiare e social. Ma quanti segnali di allarme vengono quotidianamente ignorati? Bisogna, allora, privilegiare in assoluto la salute mentale. Bisogna educare alla conoscenza di se stessi e all’empatia e al rispetto nei confronti degli altri.