Thesocialpost.it - Sonia Bruganelli furiosa a Ballando con le stelle: “Lucarelli e Mariotto, ecco cosa siete!”. Cattivissima

Leggi tutto su Thesocialpost.it

con le, il celebre programma di Rai 1, continua a essere teatro di polemiche. Dopo la sfuriata di Massimiliano Ossini contro i voti della giuria, anchesi è espressa duramente, criticando i giudizi negativi dei giurati Selvaggiae Guillermo, che raramente le riservai positivi. Il commento diDurante l’ultima puntata,ha espresso il suo disappunto subito dopo l’esibizione, spiegando quanto sia difficile ricevere costantemente giudizi negativi. “Emotivamente non è bello sapere che la tua esibizione non piace mai. Più di 5, Selvaggiae Guillermonon riescono a dare. Con loro è come essere davanti a una nube nera”, ha dichiarato l’imprenditrice.