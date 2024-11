Roma weekend di alta velocità sulle strade | centinaia di irregolarità rilevate dalla polizia

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

, 3 novembre- Più di 900 gli illeciti rilevatiLocale diCapitale, in questo fine settimana, nel corso dei controlli a contrasto dei comportamenti in violazione alle norme stradali , con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza e ad unasuperiore ai limiti consentiti. Più di 10 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica e oltre 120 i conducenti colti a superare i limiti diconsentiti.leaccertate per soste irregolari e ad intralcio della circolazione stradale. Verifiche mirate anche sul rispetto delle regole per la vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche: più di 20 i minimarket chiusi dagli agenti, molti dei quali nel VII municipio, in violazione di quanto previsto dall’ordinanza che ne limita l’apertura fino alle ore 22.00.