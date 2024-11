Roma alcool ai minorenni | chiuso un bar nel cuore di ponte Milvio

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

, 3 novembre- Il bar che per un provvedimento del Questore diresteràper una settimana si trova neldella movida di; vari gli esposti e le denunce arrivate negli ultimi tempi negli Uffici della Polizia di Stato di via Orti della Farnesina da parte dei residenti. Gli agenti del Distretto, durante i numerosi servizi svolti per garantire la sicurezza sul piazzale e sulle vie limitrofe, hanno più volte controllato il bar ponendo una particolare attenzione al consumo di alcolici di parte dei minori. I poliziotti hanno potuto così documentare che il titolare dell’esercizio commerciale non effettuava nessun controllo tra i clienti in età adolescenziale ed infatti, all’esterno del locale, sono stati trovati 5 minori che consumavano bevande alcoliche.