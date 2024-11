Universalmovies.it - Presence | Il primo trailer dell’horror di Steven Soderbergh

NEON ha svelato oggi ilcompleto di, il nuovo film horror diretto daSoderbegh. Il film è stato presentato in anteprima assoluta durante la scorsa edizione del Sundance Film Festival ottenendo il valore , da allora su Rotten Tomatoes si sono accumulate una serie di recensioni positive che lo hanno portato ad ottenere uno straordinario 89%.è narrato dal punto di vista della presenza ultraterrena, e mette in scena la sua terrificante “convivenza” con una famiglia che si trasferisce all’interno di quella che una volta era la sua dimora. A tal proposito vi proponiamo la sinossi ufficiale: Interpretato da Lucy Liu, il film segue le vicende di Rebekah, una madre che trasferisce la sua famiglia riluttante in un tranquillo quartiere suburbano, in una residenza centenaria.