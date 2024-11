Sport.quotidiano.net - Pistoiese, un ‘punticino’ con l'Imolese e tutti in silenzio stampa

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Imola, 3 novembre 2024 – Nella giornata, la decima di andata del campionato di serie D, nella quale la capolista Tau perde la prima partita stagionale (2-1 in casa con il Lentigione), ladi Giacomarro non riesce ad approfittarne, non andando più in là dell’1-1 a Imola contro l’. Un punto che, alla fin dei conti, può essere addirittura considerato positivo, visto come si era messa la gara: gli arancioni, infatti, hanno dovuto rincorrere, visto che sono passati in svantaggio dopo appena tre minuti di gioco. Nel primo tempo, meglio, decisamente meglio, la formazione romagnola, che ha legittimato il vantaggio. La partenza dell’è veemente. Al 1’ conclusione violenta di Brandi, con Cecchini che devia il pallone in angolo. È la premessa del gol. Al 3’, infatti, padroni di casa in vantaggio: siluro di Manes, che non dà scampo all’estremo difensore arancione.