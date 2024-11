Movieplayer.it - Paolo Calabresi: “Berlinguer? Una classe politica diversa. Oggi vogliono tutti primeggiare”

Leggi tutto su Movieplayer.it

La gavetta, e poi il set con Elio Germano, i giovani interpreti e quell'idea di debuttare alla regia: la nostra intervista all'attore. Sigaretta accesa, completo grigio, capello impomatato. Oltre la macchietta, più vicino all'uomo che al personaggio. Se c'è un attore che, più di altri, riesce ad alternare diversi registri, quello è. Basti vederlo in- La grande ambizione di Andrea Segre, dove interpreta Ugo Pecchioli, senatore del PCI nonché punto di riferimento per il Segretario Enrico, nel film interpretato da Elio Germano. "Fare la macchietta di certi personaggi sarebbe terribile", ci dice l'attore, al telefono. "Abbiamo evitato anche l'imitazione. Forse quello che più si avvicina è quello di Elio, ma per il resto nessuno di noi ha cercato