Paola Egonu ha rischiato di non giocare più: ora può tornare in campo, sventate le conseguenze più serie

Il 3 novembre è una data importante per il volley italiano: non per i campionati in corso, ma per una delle sue stelle più iconiche,. In questo giorno, infatti, l’opposto campione olimpico può finalmente riprendere gli allenamenti a pieno regime, compreso l’uso della palla, e reintegrarsi nella squadra Vero Volley Milano, che raccoglie altre talentuose compagne della nazionale, come Myriam Sylla, Alessia Orro e Anna Danesi. Leggi anche: Patrizia Pellegrino, il dolore per il papà, il fratello e il figlio morto: “Sono stata nell’aldilà, sentivo l’arpa” Come sta adesso, che non è ancora scesa inin questa stagione e si è fermata ad agosto, torna quindi a disposizione dopo un’assenza che ha generato molte speculazioni, dalle ipotesi di un possibile trasferimento al VakifBank di Istanbul a presunte tensioni all’interno della squadra.