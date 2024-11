Mister Movie | Gabriele Muccino e il suo parere su Ilan ad Amici 24

Leggi tutto su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia., reduce dal successo del suo ultimo film “Fino Alla Fine”, ha espresso unsul giovane cantante, concorrente di24. Il regista ha condiviso un consiglio importante per il giovane artista, invitandolo a prepararsi con rigore al difficile mondo della musica.avverte il figlio: “Il mondo della musica è spietato” Il celebre regista italiano, nel corso della promozione del suo ultimo film “Fino Alla Fine”, ha rilasciato un’intervista a FanPage in cui ha espresso il suo pensiero su, uno dei giovani talenti di24., noto per la sua schiettezza, ha dichiarato: “Avrei voluto chestudiasse un po’ di più, ma si è voluto lanciare nel contenitore die mi auguro che gli vada benissimo.