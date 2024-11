Quifinanza.it - Lo strano caso del giudice ciclista in tribunale: assolto per questo motivo

Non di rado le cause dispiccano per originalità e per elementi che, almeno ad una prima lettura, potrebbero far sorridere i più. In una sentenza di alcuni anni fa ad es. è stato deciso che se la moglie fa entrare l’amante in casa mentre il coniuge è fuori, quest’ultimo può denunciarlo per violazione di domicilio, mentre in un’altra controversia unha stabilito che se l’automobilista distrugge l’autovelox non commette reato di danneggiamento. Insomma, le notizie insolite di certo non mancano e recentemente ha destato una certa curiosità quella di un, accusato di aver violato il decoro professionale.. per aver utilizzato la propria bicicletta all’interno del palazzo delin cui lavora.