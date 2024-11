Calciomercato.it - L’Inter ritrova due pilastri: il piano di Inzaghi in vista dell’Arsenal

ospita il Venezia nel posticipo del campionato di Serie A: due graditi ritorni per la formazione di SimoneCalhanoglu parlotta con Arnautovic in panchina durante il primo tempo di Inter-Venezia, con il turco che è tornato tra i convocati dopo lo stop per l’infortunio contro la Roma accusato lo scorso 20 ottobre. Simone(LaPresse) – Calciomercato.itSimonequindi il regista numero 20 e Acerbi nel posticipo contro i Lagunari, con i due che potrebbero essere utilizzati a gara in corso dal tecnico nerazzurro. Calhanoglu si era fermato per un’elongazione alla coscia, saltando le ultime tre partite del: la trasferta di Champions con lo Young Boys, il Derby d’Italia con la Juventus, oltre alla sfida di mercoledì ad Empoli.