Dilei.it - Kim Kardashian indossa la collana di Lady Diana (pagata quasi 200mila euro)

Kimprincipessa, a suo modo, per un giorno. La star americana ha finalmente tirato fuori l’iconicadi, che ha acquistato un anno fa all’asta. La famosa Croce Attallah che la defunta moglie di Re Carlo avevato nel 1987, in occasione di un evento di beneficenza. Un accessorio prezioso, e decisamente iconico, con il quale Kim ha creato un look provocante e sensuale che non è passato di certo inosservato. Kimcon la Croce Attallah, ladiKimha scelto dire ladial LACMA Art + Film Gala 2024 di Los Angeles. Un gioiello decisamente appariscente che Kim ha messo in risalto con un outfit altrettanto vistoso. Hato la croce viola con un lungo abito bianco di Gucci.