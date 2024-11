Sport.quotidiano.net - Il Bologna ora alza il volume. Orso-gol e secondo successo di fila. Il Dall’Ara si riaccende per l’Europa

Ilha saputo tirarsi su proprio quando il peso della stagione era diventato enorme. C’erano tre partite da vincere assolutamente: su due, Vincenzo Italiano ha già messo la spunta verde, che ridà senso e colore a un campionato che affogava nel grigiore di tanti, troppi pareggi. Ilcontro il Lecce serviva per provare che quello di Cagliari non era stato un caso. La sfida di martedì al Monaco dovrà, invece, dimostrare che in Champions ilnon c’è finito per caso. Come in Sardegna, la decide ancora una volta Riccardolini, uno che sembra condannato a vivere ogni gara come se fosse la sua ultima spiaggia. Deve sempre dimostrare qualcosa più degli altri, lui: poi chissà perché.