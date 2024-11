Lanazione.it - "Grande avversario. E questo ci carica"

"Forlì-Prato è una gara più da serie C che da serie D: è un orgoglio per me disputaretipo di partite e lo deve essere per tutti i nostri giocatori". Gioia ma anche senso di responsabilità, perché quello odierno è un appuntamento davvero importante. Sono queste le sensazioni di mister Marco Mariotti in avvicinamento alla sfida - valevole per la decima giornata di campionato - in programma dalle 14.30 allo stadio "Tullo Morgagni", casa del Forlì, seconda forza del girone D di serie D, distante sette punti dalla capolista Tau Altopascio. I biancorossi sono reduci dal rocambolesco successo nel recupero di mercoledì sul campo della Cittadella Vis Modena, steso 3-2 dal sigillo decisivo dell’olandese Okitokandjo, uno dei pericoli principali per la difesa laniera. "ragazzo l’altro giorno ha segnato un gol splendido in rovesciata.