Coltellate all’alba, denunciato l’aggressore

Le sue condizioni sembravano particolarmente delicate, ma con il passare delle ore il quadro clinico è nettamente migliorato: per fortuna, il ventunenne albanese accoltellato poco dopo le 5 di ieri in via Betti se l’è cavata con diversi punti di sutura alla pancia e una quindicina di giorni di prognosi. Il ragazzo che l’ha aggredito con due fendenti all’addome è stato identificato in breve tempo dagli agenti del commissariato Bonola: si tratta di un ventenne italiano, che è statoa piede libero con l’accusa di lesioni personali; resta da capire perché gli abbia sferrato quellein punti potenzialmente letali. La ricostruzione del raid ci riportain zona Trenno.