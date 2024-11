Ilrestodelcarlino.it - Bertozzi (Fratelli d’Italia):: "Chiarezza sulle casse d’espansione"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Nelle piazze, nei consigli comunali, nelle aule di tribunale. La campagna elettorale per le elezioni regionali non risparmia nessun luogo dell’Emilia Romagna, compresi gli uffici della Procura, dove è stata depositata un’integrazione al recente esposto disulla vicenda delledi espansione sul fiume Senio in località Ca’ Lolli. La gestione della vicenda Ca’ Lolli, le reiterate proroghe, "l’inerzia della Regione che non ha mai dato corso all’esproprio dell’area per l’avvio dei lavori in autonomia", la mancata escussione delle fidejussioni a garanzia della realizzazione, sono tra le cause della mancata realizzazione delle