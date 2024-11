Ilgiorno.it - Affori saluta Enzo Stefano Caparra: il commosso gesto del papà per dirgli addio

Milano, 3 novembre 2024 – Mazzi di fiori, un cappellino, una foto che lo immortala in un momento di spensieratezza, in vacanza al mare. Il lampione di via Pellegrino Rossi all’angolo con via Vignati, ad, è diventato un totem alla memoria di, morto sabato pomeriggio proprio in quel punto dopo essere stato sbalzato dalla sella di un T-Max guidato da un amico coetaneo, sul quale viaggiava come passeggero. Caduto violentemente per la manovra azzardata, dicono le indagini, di un automobilista. Avrebbe compiuto 21 anni il giorno di Natale,, che viveva in Bovisa, a meno di tre chilometri dal luogo della disgrazia, e lavorava come meccanico nella stessa zona. Da sempre grande appassionato di moto. Il tributo rombante “Sto provando una rabbia e un dolore che non riesco a spiegare”, dice un conoscente.