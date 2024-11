Abbiamo meritato di perdere a Newcastle

Leggi tutto su Justcalcio.com

2024-11-02 20:46:48 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Mikel Arteta ha ammesso che la sua squadra dell’Arsenal meritava diquesto pomeriggio. I Gunners erano sorprendentemente letargici al St James’ Park e non riuscivano a trovare una risposta dopo essere rimasti in svantaggio su un colpo di testa di Alexander Isak al 12?. L’Arsenal è scivolato al quarto posto in Premier League dopo la vittoria per 3-0 del Nottingham Forest sul West Ham ma, cosa forse più preoccupante, ora è a sette punti dal Liverpool in testa alla classifica. Finisce con una sconfitta al St James’ Park. Andremo avanti insieme. pic.twitter.com/GaSdsCeUiE —Arsenale (@Arsenale) 2 novembre 2024 Arteta ha detto: “dioggi. Pensavo che avessimo iniziato molto bene e che fossimo davvero dominanti.