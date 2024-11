Lanazione.it - 118, servizio a rischio: la Pubblica assistenza apre un crowfunding per sei nuove ambulanze

Carraraa, 3 novembre 2024 – Ildi 118 è aper colpa delledatate, per questo lalancia una raccolta fondi da 589mila euro. Il leasing è già stato firmato ma ora l’associazione chiede l’aiuto economico di cittadini e imprese. I contributi serviranno per sostenere l’acquisto di sei. Mezzi necessari per garantire alla popolazione soccorsi del 118 e i servizi in emergenza, ossia accompagnare in ospedale pazienti che necessitano di cure e terapie. Unindispensabile che laoffre gratuitamente coprendo tutti i servizi in emergenza su Carrara, e il 70% su Massa con la Misericordia e la Croce Rossa. Un contributo che non cadrà nel vuoto: oltre a finanziare lesipotrà scaricare la cifra dalla dichiarazione dei redditi.