Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2024 ore 19:30 Viabilità DEL 2 NOVEMBRE 2024 ORE 19.20 FEDERICO ASCANI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULL’A24 CODE TRA A1 E LUNGHEZZA VERSO IL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD CODE DA SETTEBAGNI A RACCORDO SULLA CASSIA BIS CODE TRA LE RUGHE E IL BIVIO PER FORMELLO VERSO Roma SULLA SALARIA CODE TRA PASSO CORESE E COLLE SAN PIETRO NELLE DUE DIREZIONI PIU A SUD SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO VERSO QUEST’IULTIMO SULLA PONTINA CODE DA POMEZIA A CASTEL RomaNO VERSO Roma SULLA COLOMBO FILE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO IL LITORALE. Leggi tutto su Romadailynews.it DEL 2 NOVEMBREORE 19.20 FEDERICO ASCANI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A24 CODE TRA A1 E LUNGHEZZA VERSO IL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONENORD CODE DA SETTEBAGNI A RACCORDO SULLA CASSIA BIS CODE TRA LE RUGHE E IL BIVIO PER FORMELLO VERSOSULLA SALARIA CODE TRA PASSO CORESE E COLLE SAN PIETRO NELLE DUE DIREZIONI PIU A SUD SULLA DIRAMAZIONESUD CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO VERSO QUEST’IULTIMO SULLA PONTINA CODE DA POMEZIA A CASTELNO VERSOSULLA COLOMBO FILE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO IL LITORALE.

🔥Argomento popolare! Ne parlano anche altre fonti

(Romatoday.it)

È stata modificata la viabilità per cercare migliorare la circolazione su via del Mare e via Ostiense a causa delle condizioni in cui si trova un tratto di strada, situato all’altezza del km 13+300. Modifiche alla circolazione su via del Mare e ...

(Romadailynews.it)

Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale

Sanità e viabilità: “L’impegno della Regione Lazio per la provincia di Latina”

per la provincia di Latina” Via Nomentana, “Black Point” nel mirino della Regione Lazio : stop al progetto per evitare disagi

: stop al progetto per evitare disagi Regione Lazio , al via due opere pubbliche per la viabilità

, al via due opere pubbliche per la viabilità Regione Lazio , appuntamenti degli Assessori 22 e 23 settembre

, appuntamenti degli Assessori 22 e 23 settembre Dalla Regione 47 milioni di euro per le strade di Roma e provincia. Ecco gli interventi

Il traffico di Roma arriva in Parlamento. Il M5S chiede di implementare lo smart working Il Giubileo si avvicina, i cantieri per la riqualificazione di ampi quadranti della città proseguono, il traffico di Roma resta un dato quotidiano. E che preoccupa sempre di più,... Leggi tutta la not ... (informazione.it)

Il Giubileo si avvicina, i cantieri per la riqualificazione di ampi quadranti della città proseguono, il traffico di Roma resta un dato quotidiano. E che preoccupa sempre di più,... Leggi tutta la not ... Infrastrutture Roma: proseguono lavori del ponte Giulio Rocco Vanno avanti i lavori propedeutici alla demolizione del vecchio ponte Giulio Rocco per la realizzazione della nuova infrastruttura. La cavalcaferrovia si trova nel Municipio VIII ed è chiuso al ... (expartibus.it)

Vanno avanti i lavori propedeutici alla demolizione del vecchio ponte Giulio Rocco per la realizzazione della nuova infrastruttura. La cavalcaferrovia si trova nel Municipio VIII ed è chiuso al ... Cambio destinazione d’uso, oblazioni e agibilità in deroga ai requisiti igienico sanitari. Sono le indicazioni contenute nel Salva Casa Roma Cambio destinazione d’uso, oblazioni e agibilità in deroga ai requisiti igienico sanitari. Sono le indicazioni contenute nel Salva Casa Roma ... (rinnovabili.it)

VIABILITÀ DEL 2 NOVEMBRE 2024 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI SULLA SALARIA CODE PER INCIDENTE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E FONTE DI PAPA DIREZIONE RIETI SULL’APPIA CODE ALTEZZA SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE ALBANO. SULLA COLOMBO FILE TRA VIA DI ...