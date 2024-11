Spazionapoli.it - UFFICIALE – Napoli, ecco la terza maglia: omaggio al Giappone

Leggi tutto su Spazionapoli.it

Il, in attesa della gara di domani contro l’Atalanta di Gasperini, ha svelato ladi questa stagione. Dopo aver battuto il Milan martedì scorso, ilè chiamato ad un altro scontro diretto. Domani, esattamente alle 12.30, gli azzurri sfideranno domani allo Stadio Diego Armando Maradona l’Atalanta di Gian Piero Gasperino. Come ribadito dallo stesso Antonio Conte nella conferenza stampa di presentazione del match, di fatto, gli azzurri hanno di fronte a loro una partita molto difficile. Tuttavia, in attesa della gara di domani contro l’Atalanta di Gasperini, in casabisogna registrare l’annuncio dellaper questa stagione., laè unalla cittàse di Kagoshima Il club partenopeo, tramite sia il proprio sito che i propri canali social, ha svelato ladivisa della prima squadra per l’annata 2024/25.