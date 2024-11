Lapresse.it - Ucraina, allerta Kiev: “Si avvicinano al fronte 7mila soldati inviati dalla Corea del Nord”

Oltre 7.000ni equipaggiati e armatiRussia sono stati trasportati in aree vicine al confine con l’. Segno di un loro imminente dispiegamento nel conflitto. A lanciare l’allarme è l’intelligence militare di, nota con l’acronimo Gur, secondo cui le truppe inviate da Pyongyang sarebbero state addestrate in cinque località dell’estremo oriente russo per poter combattere accanto ai loro colleghi di Mosca. Zelensky: “Alleati stanno a guardare” Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un messaggio sui social, ha assicurato di sapere l’esatta posizione in cui si trovano i campi di addestramento e ha ipotizzato un attacco in quelle aree, per prevenire l’entrata in guerra delle truppe delladel