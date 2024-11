Superguidatv.it - The Voice Kids 2024 con Antonella Clerici torna su Rai 1: coach e quando in tv

Leggi tutto su Superguidatv.it

Thesta perre con una nuova edizione. Il talent, che mostra la bravura di giovanissimi cantanti, vedrà come semprepresentare le nuove promesse musicali. Vediamo insieme chi saranno i giudici eandrà in tv. The, confermati i quattroin tv Dopo il successo di TheGeneration, arriva una nuova edizione di The. A condurre il talent, che vede esibirsi bambini e ragazzi tra i 7 e i 14 anni, c’è come sempre. La prima puntata della terza stagione andrà in onda in prima serata venerdì 15 novembresu Rai1. Squadra che vince non si cambia anche per quanto riguarda i quattro giudici. I, che devono girarsi per scegliere i giovani cantanti che compongono la loro squadra sono Clementino, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè ed Arisa.