Lanazione.it - Tetris, quarant’anni di rompicapo. Festa speciale per gli inventori: ‘Qui si respira un’atmosfera magica’

Leggi tutto su Lanazione.it

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Lucca, 2 novembre 2024 – Una lunga serie di mattoncini colorati che cadono dall’alto, pronti per essere impilati e completare una fila, così all’infinito., oltre a essere un videogioco di incredibile successo, è un vero status simbol per tutto il mondo della generazione a cavallo degli anni ’90. Il videogame ha celebrato a Lucca Comics & Games i suoi 40 anni, con una grandededicata a tutti gli appassionati. A fare gli onori di casa ci hanno pensato Alexey L. Pajitnov, creatore di, e Henk B. Rogers, co-fondatore della TheCompany, che hanno incontrato i tantissimi appassionati presenti alla kermesse. I due, inoltre, hanno incontrato la stampa, per fare il punto sul presente e il futuro del videogioco più famoso del mondo. “I 40 anni sono stati un traguardo davvero importante per noi - spiegano Pajitnov e Rogers -.