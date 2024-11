Ilgiorno.it - Terrore ad Albuzzano, rapina con taglierino al supermercato: bottino di 250 euro

(Pavia) – È entrato nelcon il volto nscosto dalla mascherina e dalla visiera del cappellino da baseball tenuta abbassata. Armato di, ha minacciato le commesse alla cassa e ha arraffato banconote per una somma di circa 250, scappando poi a piedi e facendo perdere le sue tracce per le vie limitrofe, dove non è escluso che lo attendesse un'auto pronta alla fuga, magari con alla guida un complice rimasto in posizione defilata. Iltore è entrato in azione nel pomeriggio di ieri, venerdì 1 novembre, alDPiù di, in viale Lodi alla frazione Vigalfo, lungo l'ex Statale 235.