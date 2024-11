Iltempo.it - Scarpinato, il Comitato Celm attacca Conte: "Noi vittime di mafia diciamo no"

«Ai parenti dellediinteressa soltanto che l'Antipossa svolgere il proprio lavoro in modo sereno e trasparente, senza alcuna interferenza esterna, tanto meno l'ingerenza di colorazioni partitiche». A dirlo Pippo Di Vita, presidente delEuropeo e Memoria. Quest'ultimo, prima attraverso una missiva inviata al ministro Nordio e poi ai nostri taccuini, spiega come l'unica priorità per i familiari di chi ha perso la vita per la legalità sia soltanto capire cosa sia successo durante quegli anni bui delle stragi e non prendere posizioni contro questo o quel partito.