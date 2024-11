Santo Romano | il 19enne morto a Napoli in una sparatoria tra giovani

Leggi tutto su Open.online

Si chiamavail ragazzo di 19 annidopo essere stato colpito questa notte, in piazza Raffaele Capasso, a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di, da un proiettile al culmine di una lite tra gruppi di. Il, residente a Casoria ma nato ad Acerra, colpito in pieno petto, èpoco dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare. Un altro proiettile ha ferito al gomito unnapoletano. Anche lui incensurato, portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Dai primi accertamenti, gli spari sono avvenuti al culmine di una lite tra gruppi di. Indagini in corso con l'ascolto delle testimonianze e l'acquisizione di eventuali immagini da impianti di video sorveglianza pubblica e privata.