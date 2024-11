Ilprimatonazionale.it - Pino Rauti, un ricordo personale a 12 anni dalla morte

Roma, 2 nov – Il 2 Novembre del 2012 scompare una delle figure più carismatiche della Destra Europea del ‘900,.La filosofia politicaLa sua filosofia politica ha riferimenti ben precisi: la tradizione e la socializzazione. Uno dei pochi capaci a far coesistere armonicamente il corporativismo e l’ esaltazione della civiltà occidentale. Lo studio di Evola e Guenon con le teoria dell’alternativa corporativa di Sermonti e di Romualdi. L’amore per le analogie tra Magna Grecia e civiltà celtica.Uno dei pochi ad avere il coraggio delle proprie idee, tradizionali, ma, calate nella modernità. L’unico, tra i leader conclamati, capace di sospettare del liberalcapitalismo quando la parabola berlusconiana imperversava in ogni dove nel nostro Bel Paese.