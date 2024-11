Parthenope per non napoletani

Leggi tutto su Ildenaro.it

di Giuseppe Coco Si moltiplicano le recensioni negative per. In gran parte sono basate sulla lettura ‘napoletana’ del film. È evidente che è difficile ignorare questa lettura secondo la qualesarebbe una biografia di Napoli nella seconda metà del novecento, e forse è vero che da questo punto di vista il film non racconta molto di nuovo. Ma non proprio tutto è così scontato a dire il vero. La Napoli della miseria abietta del 1975 ad esempio contrasta con la narrativa secondo la quale il Mezzogiorno sarebbe regredito dal punto di vista civile negli ultimi decenni che sociologi, economisti, letterati etc. ci propinano giornalmente. Anche la diseguaglianza e la povertà, continuamente in aumento secondo i titoli di giornale, sembrano un tantinello maggiori di oggi nel film.