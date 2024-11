Anteprima24.it - Nuovo Programma Nazionale Esiti: Moscati in costante crescita e al top per diverse specialità

Tempo di lettura: 3 minutiPrima in regione Campania per numero di interventi chirurgici per il trattamento del tumore maligno alla mammella, terza per le fratture collo femore sottoposte a intervento chirurgico entro 48 ore dal ricovero e per volumi di ricovero per arteriopatia ostruttiva periferica (Aop) arti inferiori (seconda per numerosità di casistica complessa Aop): l’Azienda ospedaliera San Giuseppedi Avellino è promossa all’esame dei 1363 ospedali italiani finiti anche quest’anno sotto la lente dell’Agenziadei Servizi Sanitari regionali (Agenas), che lo scorso 29 ottobre ha presentato il(Pne) 2024 – Report su dati del 2023.