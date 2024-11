Napoli, fermato un 17enne per l'omicidio di Santo Romano. Sotto esame della procura alcuni post pubblicati sui social dopo l'agguato

Leggi tutto su Open.online

C’è una svolta nelle indagini sulla morte di. Il calciatore 19enne è stato raggiunto da un colpo di pistola, nella notte tra venerdì primo e sabato 2 novembre, mentre si trovava con gli amici in una piazza di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di. Un altro ragazzo, suo coetaneo, è stato ferito al gomito nella sparatoria, ma le sue condizioni non sono ritenute preoccupanti. Comunque, con l’accusa di omicidio e tentato omicidio, è statoo a fermo un ragazzo di 17 anni proveniente da. Il minorenne, gravemente indiziato, sarà accompagnato nel centro di accoglienza dei Colli Aminei. La, intanto, sta passando al vagliosuisubito. Si tratta di immagini caricate da altri ragazzi – forse collegati al– e dalle quali si evince un’esaltazione dell’uso delle armi.