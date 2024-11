Milano matrimonio d’urgenza ritardato e lo sposo in fin di vita muore | Il Comune paghi 250mila euro

Leggi tutto su Open.online

Dovevano sposarsi con urgenza perché il compagno era in fin di, una procedura prevista dall’articolo 101 del Codice Civile. Il 27 febbraio 2021 la donna invia una comunicazione aldiper avviare le pratiche con tutta la documentazione necessaria. Riceve risposta il 1° marzo: Palazzo Marino fornisce tutte le informazioni utili e mette in copia conoscenza anche i funzionari comunali competenti. Poi il vuoto per due mesi fino al 7 maggio quando i legali della donna inviano una lettera aldove comunicano la morte del compagno. E per questo il danno arrecato nella mancata celebrazione delle nozze «dovuta all’omesso riscontro da parte della civica amministrazione alla richiesta avanzata».