Mela Aikaterini e la gestazione per altri in Grecia | Sarò mamma per un’altra coppia e ne sono felice

(Open.online - sabato 2 novembre 2024)Akitareini ha una figlia di nome Iris. Ma ha deciso di essere madre anche per altre coppie che desiderano avere figli e non pos. Vive in, dove laperè normale. Una legge del 2002 regola le norme che tutelano le donne, i futuri genitori e il bambino. «Perché è evidente che sarà il loro bambino, lo so bene», conferma a La Stampa. La procedura per la Gpa è iniziata in primavera: «Tutto dipende dalla decisione del tribunale che si pronuncerà nei prossimi giorni. E, sì,». Nel colloquio con Flavia Amabile dice anche che «non lo farei per chiunque, questo l’ho messo in chiaro fin dall’inizio. Non tuttipronti a diventare genitori». E infatti ha rifiutato alcune coppie che non la convincevano.