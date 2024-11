Quotidiano.net - Lavoro sicuro, seguire le norme non basta

(Quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024) Ci addolorano le morti sul. Alcuni ne sono indignati. L’indignazione è un sentimento da dosare con cura. Per esso vale in primo luogo la parabola evangelica del trave nell’occhio in chi vuol togliere la pagliuzza da quello altrui. Il fatto che molti dei recenti decessi si siano prodotti in aziende strutturate, sindacalizzate e attente alla propria reputazione conduce a una osservazione preliminare. Se l’ispettore dell’azienda sanitaria o del ministero delvi fosse andato nel giorno precedente l’infortunio, avrebbe probabilmente trovato tutto in regola. Già, perché tutta la prevenzione è fondata sulla regola. Una regola formale fatta di adempimenti così sanzionati che ad essi si rivolge tutta l’attenzione dell’imprenditore e degli esperti che paga.