La guerra nel Movimento. Grillo attacca ancora e Conte guarda a Fico

(Quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024) Beppenon molla. A poche settimane dall’inizio della Costituente grillina (23-24 novembre), continua il cannoneggiamento contro Giuseppe. È di ieri l’ultimo post, sibillino ("anche persone che pensiamo siano vere, sono false", la frase di chiusura) dove appare chiara la volontà di non uscire di scena e riprendersi la sua creatura politica. Il come, però, è una strada che appare, al momento, priva di sbocco.sta infatti lavorando alla costruzione di una nuova creatura, con tanto di nome e simbolo diverso e con un’identità molto forte, tale da diventare, in prospettiva, il partito guida dell’alternativa politica al centrodestra. Almeno nelle intenzioni, che il suo storico portavoce, Rocco Casalino, si sarebbe anche lasciato sfuggire con dei cronisti, salvo poi smentire ogni dichiarazione in tal senso.