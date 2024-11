Ilgiorno.it - Jacopo Fo svela le canzoni di papà Dario

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Sarà il palcoscenico di un’anteprima nazionale. Venerdì 9 novembre alle 21 all’Auditorium del Civico Liceo Musicale andrà in scena per la prima volta “Fo racconta lediFo”. Uno spettacolo che metterà in scena un tema ancora poco esplorato come la produzione musicale del premio Nobel nato in provincia di Varese a Sangiano. Sarà il figlio di Fo a salire sul palco con una produzione nata all’interno di “Ciao Franca”. La seconda edizione della rassegna è organizzata dal circolo Coopuf in partenariato con il Comune di Varese e vuole celebrare ed attualizzare la lezione artistica e civile di Franca Rame, che visse gli anni della giovinezza proprio nel rione di Biumo Inferiore dove sarà presentato lo spettacolo.