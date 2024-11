Ilgiorno.it - Il falco sbatte sulla vetrata. Task force per salvarlo

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Ferito dopo l’impatto contro una, un giovanepellegrino è ora ospite per le cure al Cras di Vanzago. Il rapace è stato protagonista qualche giorno fa di una disavventura a Malnate dove le vetrate dell’ufficio Ats hanno infatti tratto in inganno l’animale, individuo della specie più veloce al mondo (oltre 300 km/h in picchiata sulle prede). I riflessi della facciata in vetro hanno infatti fatto credere al rapace che fosse possibile volare in direzione dell’edificio, impattando inesorabilmente. Ilpellegrino è stato segnalato a Gabriele Gianatti, un socio del Gruppo insubrico di ornitologia (Gio), associazione attiva sul territorio provinciale da anni impegnata in ricerche sugli uccelli e divulgazione della cultura scientifica. Il giovane esemplare dopo il violento impatto è finito tramortito sulle scale dell’Ats.