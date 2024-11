Hanno deciso così assurdo Lorenzo e Shaila al Grande Fratello è il caos | concorrenti neri E molto delusi

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Da quandoSpolverato eGatta sono usciti allo scoperto come coppia, qualcosa è cambiato nella casa del. Come gran parte del pubblico, anche isono poco convinti e anche seccati dalle loro effusioni in pubblico. Al punto che coma abbiamo raccontato qui sotto Enzo Paolo Turchi vuole lasciare il reality. In generale, molti pensano che dietro ci sia un copione e anche che loro sono abili giocatori. Il modello e l’ex velina di Striscia la notizia, chescoperto la loro attrazione reciproca quando erano al Gran Hermano, starebbero portando avanti il tutto solo ed esclusivamente per avere argomenti che li riguardino in puntata. Questo il sentiment, sia tra i telespettatori che, soprattutto, tra gli inquilini. Leggi anche: “Sì, me ne vado”.