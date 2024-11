Formazioni ufficiali Bayern Monaco-Union Berlino Bundesliga 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Ledi Bayer, partita valida per la nona giornata della. Reduce dalla due vittorie rotonde in campionato contro Bochum e Stoccarda, la squadra di Kompany è decisa a proseguire su questa strada per conservare la testa della classifica nell’appassionante confronto con il Lipsia. Ora, la sfida contro la formazione di Svensson, che fin qui ha fatto un campionato di ottimo livello, e che punta a un prestigioso successo in trasferta che consentirebbe alla squadra didi salire al terzo posto scavalcando il Leverkusen, che ieri ha pareggiato. Di seguito le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.