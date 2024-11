Formiche.net - Esercitazione storica di due portaerei cinesi. Xi mostra la super flotta

Per la prima volta nella sua storia, la Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese (PLA Navy) ha fatto manovrare insieme i gruppi da battaglia della Liaoning e della Shandong. È uno sviluppo delle capacità di operatività marittima che rappresenta un importante traguardo nella crescita militare della Cina, segnalando un potenziale rafforzamento del potere navale, nell’ottica di una strategia marittima che si concentra su due obiettivi principali: la difesa delle acque costiere e la proiezione di potenza in mare aperto. Questo approccio mira a proteggere le rotte marittime vitali per l’economia cinese e a estendere l’influenza del Paese nelle acque internazionali. L’, alla fine di ottobre, ha visto i due “gruppi di” condurre manovre orientate al combattimento nel Mar Cinese Meridionale.